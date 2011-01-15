ARCHIVO

El ex presidente Alejandro Toledo se consolida como el más firme candidato a ganar las elecciones presidenciales peruanas de abril próximo, al cosechar un 27% de las preferencias electorales en un sondeo nacional publicado hoy en Lima.

La encuesta, elaborada por la encuestadora Datum Internacional y publicada por el diario Perú.21, no arroja grandes diferencias respecto al anterior sondeo dado a conocer por la misma empresa, en noviembre pasado, lo que muestra que las opciones de los votantes peruanos se estarían consolidando, según los analistas.

Así, Toledo aumenta su liderazgo en las preferencias en un punto porcentual, mientras que el ex alcalde de Lima Luis Castañeda ocupa el segundo lugar con un 22%, dos puntos más que en noviembre.

Precisamente, en este sondeo Castañeda arrebata la segunda posición a Keiko Fujimori, la hija del ex presidente Alberto Fujimori, quien baja de 22% a 20% de intención de voto.

'La foto es muy parecida a la de noviembre, la gente parece tener sus simpatías ya definidas', señaló el analista Carlos Basombrío a Perú.21.

Sin embargo, el director de Datum, Manuel Torrado, se mostró más precavido e indicó que el líder nacionalista Ollanta Humala, que ocupa la cuarta posición y se posiciona en la izquierda política, aún puede aumentar el 10% que obtiene en la encuesta.

'Yo esperaría al siguiente estudio para descartarlo', acotó Torrado.

También sorprendió a los analistas que la candidata del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP), la ex ministra de Economía Mercedes Aráoz, se mantenga con un 3% de las preferencias, menor incluso a lo que este partido cosecha en la previa a la elección al Congreso, donde alcanza el 5%.

La polémica interna desatada por la negativa de la independiente Aráoz a que el ex primer ministro y actual secretario general del PAP, Jorge del Castillo, encabece la lista al Congreso, parece haber hecho mella al seno del tradicional electorado aprista, el partido político con más tradición en Perú.

'La combinación Aráoz-Apra no funciona. Al Apra le iría mejor con un candidato propio. Y a ella también si fuera como independiente', valoró Torrado.

La encuesta de Datum también contiene una sección en la que se les preguntó a los ciudadanos por características de los candidatos definidas con palabras habituales en la jerga local.

Así, Toledo fue elegido por un 41% de los encuestados como el 'más palabrero' (hablador), seguido por Humala, con un 19%.

El ex presidente también fue considerado como el 'más juerguero', por un 45% de los encuestados, así como con el que tiene 'más calle', una forma de definir a una persona avispada y que conoce los entresijos de la vida, con un 30%.

Humala es considerado, por un 59%, como 'el más agresivo', el economista Pedro Pablo Kuczynski como 'el más mongo' (bobo) por el 14%, en abierta pugna con Castañeda, que recibe un 13%, aunque este candidato también es considerado 'el más bacán' (atractivo) por un 20%. EFE