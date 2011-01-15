El número de muertos por las lluvias que castigaron esta semana a la región serrana del estado brasileño de Río de Janeiro se elevó a 549 tras la reanudación de las búsquedas este sábado, jornada en la que el gobierno regional declaró luto oficial de 7 días en homenaje a las víctimas.

Las tareas de rescate están concentradas hoy en algunas áreas que estaban aisladas y sepultadas por toneladas de tierra, piedras y lodo, tras los deslizamientos de la madrugada del pasado miércoles que desfiguraron una amplia región montañosa que es un importante destino turístico para los habitantes de Río de Janeiro.

Las búsquedas fueron reanudadas a primera hora en las ciudades de Teresópolis, Petrópolis y Sumidouro, en donde fueron suspendidas anoche debido a la falta de luz y de condiciones para el trabajo de los socorristas, y apenas prosiguieron sin interrupción en la madrugada en Nueva Friburgo, el municipio más afectado por las lluvias y los deslizamientos.

Según el último balance de la Defensa Civil, las inundaciones y principalmente los deslizamientos, que sepultaron numerosas viviendas construidas en las faldas de las montañas, provocaron 248 muertes en Nueva Friburgo, 238 en Teresópolis, 43 en Petrópolis, 18 en Sumidouro y 2 en Sao José do Vale do Río Preto.

El gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, declaró luto oficial por 7 días en homenaje a las víctimas, que comenzará a regir el próximo lunes, cuando el respectivo decreto será publicado en el Diario Oficial.

Las autoridades regionales calculan que cerca de 6.050 el número de personas que perdieron sus viviendas y en 7.780 el de las que tuvieron que abandonar provisionalmente sus hogares ante el riesgo de que sean sepultados por nuevos deslizamientos.

Pese a que las concesionarias han conseguido restablecer parcialmente los servicios públicos, gran parte de la población en la región serrana continúa sin el suministro de energía eléctrica, telefonía y agua.

La dramática situación provocada por las propias lluvias, la escasez de alimentos y de agua potable, el cierre de los comercios, la falta de servicios y el bloqueo de carreteras se agravó el viernes con algunos saqueos y asaltos, y con rumores sobre rupturas de represas que generaron pánico.

En algunas regiones a las que no han tenido acceso los socorristas, la propia población sepultó los cuerpos de sus vecinos en tumbas improvisadas ante el temor de una propagación de epidemias.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que el jueves sobrevoló las áreas más afectadas y conversó con algunos de los damnificados, anunció el viernes la liberación inmediata de 100 millones de reales (59 millones de dólares) para ayudar a las víctimas de las lluvias.

Los recursos forma parte de los 780 millones de reales (unos 459 millones de dólares) que el Gobierno ya aprobó para ayudar a la región serrana de Río de Janeiro y otros estados afectados por temporales, pero podrán ser liberados sin trabas burocráticas. EFE