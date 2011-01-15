Paolo Aguilar/EFE EFE

La policía antidrogas de Perú desarticuló una banda formada por peruanos y colombianos que pretendía enviar una tonelada de cocaína a Ecuador, y posteriormente a México, y detuvo a seis de sus integrantes, informó ayer el general Carlos Morán.

En una rueda de prensa, Morán explicó que los peruanos Efraín Huaranga Lizarbe y Teófila Enríquez Ledesma recibieron en septiembre pasado 700.000 dólares del colombiano Antonio José Vallejo Sánchez, alias Fernando Torres, para adquirir una tonelada de cocaína de alta pureza.

Los peruanos trabajaban con una red de acopiadores de droga y proveedores de insumos químicos en el selvático Valle de los ríos Apurímac y Ene (Vrae), una de las mayores zonas productoras de la hoja de coca.

Vallejo Sánchez envió a Perú a un emisario identificado como Carlos Humberto Suárez Restrepo, alias Luis Osorio o Julián, para verificar que la droga se entregara y fuera dirigida a un puerto de la región Tumbes, en el extremo norte del país, para ser embarcada vía marítima a Ecuador, antes de seguir a México.

Morán informó de que las investigaciones policiales empezaron en agosto pasado en la región de Junín, en cuyo territorio empieza el Vrae, y concluyeron el pasado 1 de enero con la detención de seis peruanos integrantes de la banda en una carretera de Lima y en la ciudad de Huancayo, capital de la región Junín.

Una de las detenidas fue Teófila Enríquez Ledesma, propietaria de la droga, y otra es su hermana Florencia Enríquez Ledesma, conocida por ser una de las principales proveedoras de insumos químicos en el Vrae, según detalló Morán.

Los capturados fueron presentados ayer a los periodistas y puestos a disposición de la tercera fiscalía contra la criminalidad organizada.

Además, la Policía decomisó 140 kilos de cocaína en Huancayo, la misma que estaba contenida en paquetes que llevaban el logotipo ‘JUMEX’, por el que los agentes antidrogas deducen que se trata de una banda con vínculos en México.

Detienen a otra En Rumania. Dos rumanos acusados de ser miembros de una amplia red de tráfico de cocaína, coordinada por los jefes del cartel de Medellín en Colombia, fueron detenidos, anunció ayer la fiscalía rumana especializada en la lucha contra el crimen organizado (Diicot).

'La cabeza de esta red de crimen organizado se encuentra en Colombia y está constituida por los líderes del cartel de la droga de Medellín, los hermanos Miguel y Victor Mejía Múnera (llamados ‘los mellizos’)', precisó la Diicot.

Los dos rumanos, Nadolu Constantin y Iosif Catalin, estaban encargados de enviar la cocaína a Rumania desde Ecuador, indicó la fiscalía.

Un colombiano que operaba con ellos, Víctor Manuel Porto Sánchez, está buscado bajo los cargos de tráfico de droga y homicidio.

Los inculpados están acusados de haber participado en la organización de un transporte de cocaína por vía marítima desde el puerto ecuatoriano de Guayaquil hacia el puerto español de Algeciras, y luego hacia Italia y el puerto rumano de Constanta.

La investigación fue efectuada por la fiscalía rumana con ayuda de funcionarios estadounidenses de la Agencia Antidroga (DEA) y de las autoridades españolas, italianas y ecuatorianas. EFE y AFP