Al menos 50 peregrinos han muerto en una estampida ocurrida cuando regresaban de visitar un templo hindú en el sur de la India, según fuentes oficiales.

Los hechos tuvieron lugar anoche en el área de Pulmedu, situada en el estado meridional de Kerala.

Algunos medios del país surasiático elevaron la cifra de fallecidos a 86 y situaron el número de heridos en cerca de un centenar, aunque no especificaron sus fuentes.

Miles de fieles, en su mayoría originarios de regiones vecinas, se habían acercado a las inmediaciones del santuario de Sabarimala para observar la estrella de Makarajyoti, algo que según la creencia religiosa atrae la buena suerte, y anoche era el día más marcado del calendario de peregrinaje. EFE