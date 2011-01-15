Una fiscal paraguaya dispuso la libertad de un ciudadano colombiano que había sido arrestado tras la explosión de dos artefactos que causaron daños materiales a una emisora televisiva, informaron hoy fuentes oficiales.

La fiscal Gilvi Quiñónez decretó esa medida en la víspera a favor del colombiano Luis Carlos Torres, de 23 años, al alegar que no se encontraron pruebas que vinculen a esta persona con el atentado, informaron fuentes policiales.

Torres fue arrestado en la noche del jueves en las cercanías de la plaza Carlos Antonio López, en la capital paraguaya, donde un día antes la Policía detonó de manera programada un artefacto explosivo hallado en un basurero de ese parque.

Horas antes del hallazgo, otra bomba explotó y causó un orificio en uno de los muros de la emisora de TV Cerro Corá (Canal 9), cuya sede colinda con esa plaza.

Las autoridades confirmaron que el colombiano fue detenido por la policía tras ingresar a este país el jueves de manera ilegal desde Brasil, donde, según estas fuentes, habría caducado su visa.

Quiñónez había expresado a periodistas que Torres, quien fue puesto a disposición del consulado de Colombia en Asunción, habría confesado a los policías que militó durante seis años en la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), hecho que no fue confirmado ni desmentido por la Fiscalía.