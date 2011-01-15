El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, es investigado por la Fiscalía de Milán por la presunta incitación a la prostitución de menores y concusión en el caso Ruby R., la joven de origen marroquí que cuando era menor de edad acudió a fiestas privadas del político.

Según informó ayer en un comunicado la Fiscalía de Milán, que investiga los hechos producidos desde febrero a mayo de 2010, el nombre del mandatario fue incluido el pasado 21 de diciembre entre los investigados por el caso y ayer mismo se le notificó que debe comparecer para declarar.

En virtud de esa investigación, ayer la Policía italiana procedió al registro en Milán en la oficina de la consejera regional Nicole Minetti, próxima a Berlusconi e investigada por incitación a la prostitución por el mismo caso.

La Policía, que se incautó de dos ordenadores de Minetti, también acudió, según el diario Corriere della Sera, a la oficina milanesa de Giuseppe Spinelli, hombre de confianza de Berlusconi que tradicionalmente ha llevado los asuntos relativos a la familia del primer ministro.

La hipótesis de delito de concusión se centra en la intervención telefónica de Berlusconi el pasado 27 de mayo para que sacaran de comisaría a Ruby R., que tenía entonces 17 años y a la que conocía supuestamente por haberla invitado a un par de cenas en su residencia de Arcore, situada a las afueras de Milán. EFE