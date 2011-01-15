El líder cubano Fidel Castro considera que el reciente discurso del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en Arizona a propósito del tiroteo de Tucson 'dejó mucho que desear' porque 'le faltó la condena moral de la política que inspiró semejante acción'.

El ex presidente de Cuba dedica la última de sus ‘Reflexiones’, divulgada ayer en medios oficiales, a la intervención de Obama en la Universidad de Arizona el pasado 12 de enero, donde lanzó un llamamiento a una nueva era política en un tono 'más civilizado'.

'¿Qué otro momento espera el presidente de EU para expresar el criterio que estoy seguro comparte la gran mayoría del pueblo de Estados Unidos?', se pregunta Fidel Castro. EFE