Ilustración

Un sismo de una magnitud de 7,3 grados en la escala de Richter sacudió hoy las islas Lealtad, situadas en el archipiélago de Nueva Caledonia al sudoeste del Océano Pacífico, informó hoy el Instituto Geológico de Estados Unidos.

El terremoto, sobre el que no se ha reportado aún información sobre daños o víctimas, se produjo esta tarde a una profundidad de 7 kilómetros.

Su epicentro se situó a 124 kilómetros al noreste de Tadine, la capital de las islas Lealtad, a 139 kilómetros al sursuroeste de Isangel, en el archipiélago de Vanuatu, a 286 kilómetros al noreste de Noumea, en Nueva Caledonia, y a 1.754 kilómetros al noreste de Brisbane, en Australia.

La Administración de Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos descartó que se espere una alerta de tsunami en el Pacífico ni que represente una amenaza para la región de Hawai. EFE