El presidente de EE.UU., Barack Obama, visitó a la congresista Gabrielle Giffords en el hospital, y afirmó que, cuando él se marchaba, 'abrió los ojos por primera vez', reveló, entre aplausos ensordecedores de todo el público puesto el pie en el pabellón.

Giffords 'sabe que estamos aquí, que la queremos y que la estaremos apoyando en lo que será un camino difícil' para su recuperación, indicó, mientras una conmovida Michelle Obama abrazaba al marido de la congresista, el astronauta Mark Kelly, sentado a su lado.



Obama instó a los estadounidenses a no volverse 'los unos contra los otros' y a hablarse de 'modo que cure, no que hiera', tras el tiroteo del sábado en Tucson (Arizona) y la polémica que ha generado sobre sus motivos.

El presidente de Estados Unidos intervino en el transcurso de una ceremonia de homenaje a las víctimas del tiroteo el pasado sábado en Tucson, en el que murieron seis personas y otras catorce quedaron heridas, entre ellas la congresista Gabrielle Giffords, considerada según la Policía el objetivo principal del ataque.

El presidente estadounidense recordó que nadie puede saber aún qué desencadenó el atentado y declaró que lo que no pueden hacer es usar esta tragedia como una ocasión más para volverse los 'unos contra los otros'.

'En lugar de apuntarnos con el dedo o echar la culpa, usemos esta oportunidad para ampliar nuestra imaginación moral, para escucharnos los unos a los otros más cuidadosamente, para agudizar nuestros instintos de empatía, y recordemos todos los modos en que se enlazan nuestros sueños y esperanzas', declaró el mandatario estadounidense.

Obama recordó a cada una de las seis víctimas mortales, desde el juez federal John Roll a la niña de nueve años Christina Taylor Green, para afirmar que 'la pérdida de esta maravillosa gente nos debería hacer a cada uno de nosotros intentar ser mejores en nuestras vidas diarias'.

El tiroteo ha abierto el debate acerca de si el supuesto culpable, Jason Lee Loughner, actuó impelido por los insultos y duras palabras que se han intercambiado en los últimos tiempos políticos de izquierda y derecha y comentaristas en radio y televisión.

Ello ha hecho que surjan numerosos llamamientos a mantener un tono más civilizado en el intercambio político.

Según Obama, 'si estas muertes contribuyen a una mayor educación en nuestro discurso público, recordemos que lo que causó esta tragedia no fue una mera falta de educación, sino porque sólo un discurso público más civilizado y honesto puede ayudarnos a afrontar nuestros desafíos como nación'.

'Podemos hacerlo mejor. Los que murieron aquí, los que salvaron vidas, me ayudan a creerlo. Puede que no podamos detener todo el mal en el mundo, pero como nos tratemos los unos a los otros depende enteramente de nosotros', subrayó.

Según indicó el presidente, ante una audiencia de 14.000 personas en el centro McKale de la Universidad de Arizona y otras 10.000 que no pudieron entrar en el pabellón, 'las fuerzas que nos dividen no son tan fuertes como las que nos unen'. EFE