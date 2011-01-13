Matt Rourke/AP MUNnieve.jpg

Las aerolíneas cancelaron ayer miles de vuelos en varios puntos de Estados Unidos debido a los efectos del temporal invernal que ha dejado ya paralizadas varias zonas del sur y que se estima que deje más de 35 centímetros de nieve en el norte, a su paso por ciudades como Nueva York y Boston.

Después de que el lunes Delta tuviera que cancelar todas sus operaciones desde el aeropuerto de Atlanta (Georgia) debido a las inclemencias meteorológicas que azotaron los estados del sureste, la aerolínea anunció la cancelación de 1.700 vuelos previstos para ayer en todo el país, el 30% del total de los que planeaba operar.

'Delta planea seguir un programa reducido de operaciones en Atlanta y en los aeropuertos del noreste hasta la mañana de ayer, mientras la nieve y el hielo persistan', indicó la compañía en un comunicado, en el que detalló que ya había procedido a la cancelación de 800 vuelos programados para ayer.

Avianca informó que, ante el pronóstico de tormenta de nieve emitido por la Federal Aviation Administration, FAA, y la Administración del Aeropuerto John F. Kennedy que sirve a la ciudad de Nueva York, se debieron modificar las operaciones aéreas hacia y desde este Terminal.

La Aerolínea debió aplazar los vuelos programados para el martes, 11 de enero para el 12 de enero.

Las rutas afectadas salían desde Bogotá, Calí y Medellin, con destino final en Bogotá.

Pasajeros que se encontraban en transito por estas ciudades debieron recibir asistencia básica. EFE