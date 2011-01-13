La policía uruguaya inició una investigación para tratar de dar con el paradero de un hombre que se hizo pasar por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y logró estafar al menos a un productor rural en medio de la sequía que afecta al país, confirmaron hoy fuentes policiales.

El hombre se comunicó con el intendente del departamento de San José, Juan Luis Falero, otras autoridades municipales y el presidente de la Asociación Rural de San José, Esteban Aroseteguy, y tras comentar con ellos la situación de sequía que sufre el país, les solicitó datos de los productores rurales más afectados, supuestamente para comunicarles medidas oficiales de apoyo para paliar la falta de agua, señalaron los informantes a Efe.

Asegurando ser el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, el estafador le comentó a Falero que el Gobierno adoptaría a la brevedad para el departamento de San José, el principal centro lechero del país, medidas de apoyo similares a las tomadas recientemente para el norte del Uruguay como forma de paliar la sequía.

El hombre mostró 'un amplio conocimiento' de la situación de sequía que se vive en San José y 'por algunos detalles' que las autoridades policías prefirieron mantener en reserva para no dificultar las investigaciones, se presume que podría ser del mismo departamento, agregaron los informantes.

El estafador se comunicó telefónicamente al menos con ocho productores rurales a quienes dio detalles de un supuesto plan de apoyo oficial y les solicitó el envió de entre 6.000 y 8.000 pesos (300 y 400 dólares) como forma de cubrir una serie de gastos para mandarles camiones cisterna con agua.

Al menos uno de los productores accedió al pedido, pero otros sospecharon y se comunicaron con la Intendencia desde donde las autoridades llamaron al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y quedó al descubierto la estafa.