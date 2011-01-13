J. Scott Applewhite/AP MUNobama.jpg

Obama viajó a Tucson, Arizona, para rendir homenaje a víctimas

El presidente Barack Obama buscó confortar a una nación conmocionada ayer, cuando habló durante una ceremonia en Arizona. La ceremonia honró la memoria de las seis personas que murieron el sábado, cuando un joven de 22 años abrió fuego en un intento aparente por asesinar a la representante Gabrielle Giffords. Entre los muertos está un juez federal y una niña de 9 años. AP

Ban Ki-moon insta al diálogo en el Líbano

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó ayer a todos los partidos libaneses a continuar el diálogo después de que la retirada de los ministros de la oposición causara la caída del Gobierno de unidad de Saad Hariri. 'El secretario general insta a continuar el diálogo entre todas los partidos y a respetar la Constitución y las leyes del Líbano', dijo en una breve declaración el portavoz de la ONU, Martin Nesirky. Además, añadió que Ban reitera su 'completo apoyo a la labor independiente' del Tribunal Especial para el Líbano, que investiga el asesinato del ex primer ministro libanés, Rafic Hariri, en 2005 y que se encuentra en el centro de la actual crisis política en el país árabe. El Líbano vive un bloqueo a causa de la oposición.

República Dominicana entregará una universidad a Haití

República Dominicana anunció ayer que entregará a Haití el 12 de enero de 2012 la universidad que se comprometió a construir tras el terremoto que devastó la capital y otras localidades de este último país hace justamente un año. La institución tendrá un coste de 30 millones de dólares, según reveló el presidente dominicano, Leonel Fernández, al mostrar la maqueta del proyecto. EFE