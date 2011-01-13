Jessica Hill/AP AFP

Las aerolíneas estadounidenses continuaron hoy con la cancelación de vuelos en el noreste del país debido al temporal invernal que, tras paralizar algunos estados del sur, cubrió finalmente Nueva York con hasta 30 centímetros de nieve y ahora afecta principalmente a Nueva Inglaterra.

Después de que la mayoría de las compañías cancelaran el ayer miles de vuelos -unos 3.500 en todo el país-, hoy hicieron lo mismo para los trayectos con origen o destino al noreste de Estados Unidos, para evitar que los viajeros queden atrapados en los aeropuertos de Nueva York y Boston, entre otros.

En cualquier caso, las aerolíneas planean retomar sus operaciones a partir de esta tarde, un proceso que previsiblemente resultará menos complicado que tras la gran tormenta caída en la zona en la última semana de 2010, puesto que el tráfico aéreo no es ya tan denso como durante las fiestas navideñas.

Delta, que el martes canceló 1.800 vuelos, detalló hoy que para hoy había suspendido más de mil, el 18% de su actividad programada para todo el día.

En un comunicado, destacó que la decisión de cancelar sus vuelos de antemano se debió a la voluntad de 'minimizar los retrasos y cancelaciones inesperados para nuestros clientes'.

Otras grandes compañías como American Airlines, US Airways y United Continental, así como las de bajo coste Southwest y JetBlue, también cancelaron un día más centenares de vuelos.

Los principales aeropuertos que sirven al área de Nueva York -John F. Kennedy, LaGuardia y el de Newark (Nueva Jersey)- acumulaban así hoy miles de cancelaciones, pero, precisamente gracias a que la mayoría de ellas se anunciaron con antelación, se pudo evitar que se repitieran imágenes como las de los miles de pasajeros atrapados en los aeródromos en la última semana de 2010.

Este temporal es el mismo que azotó desde principios de semana a los estados del sureste país e hizo que el aeropuerto de Atlanta (Georgia) -el más transitado de Estados Unidos y el principal centro de operaciones de Delta- quedara paralizado.

Delta informó hoy de que espera que esta tarde el aeródromo regrese a la normalidad, tras varios días de caos y en los que, además de la nieve, las bajas temperaturas y el hielo han causado problemas en el transporte por carretera y en el suministro de energía en toda la región.

El Servicio Meteorológica Nacional informó que, con esta nevada, todos los estados del país, a excepción de Florida, tienen nieve en algún punto de su territorio. EFE