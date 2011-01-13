El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el almirante Mike Mullen, aseguró ayer que Venezuela 'no es una amenaza' ahora mismo para el país, pero recalcó que Washington está ciertamente pendiente de la adquisición de armas de ese país.

'No considero a Venezuela una amenaza significativa para EU en estos momentos, pero al mismo tiempo está gastando mucho dinero en importantes armas que llegarán en los próximos años a ese país', señaló Mullen en un encuentro con la prensa extranjera.

Por eso, dijo, 'algunos nos preguntamos: ¿cuál es el propósito de esas armas sofisticadas que él (el presidente Hugo Chávez) está comprando?', indicó el jefe del Estado Mayor Conjunto.

'Desde este punto de vista existe una preocupación y estamos vigilando (la adquisición de armas) constantemente', explicó. EFE