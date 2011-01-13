NORBERTO DUARTE/AFP AFP

La policía de Paraguay detuvo hoy a un ciudadano colombiano luego de la explosión de un artefacto que causó daños materiales en la sede de un canal de televisión de Asunción, informaron fuentes de este organismo de seguridad.

El artefacto explotó esta madrugada en el exterior de TV Cerro Corá (Canal 9), cuya sede colinda con la concurrida plaza Carlos Antonio López, según detallaron fuentes policiales.

Los agentes capturaron pocas horas después en esa plaza al ciudadano colombiano de unos 40 años, cuyo nombre no fue divulgado, como sospechoso del atentado, agregaron las fuentes.

Hasta el momento la policía no ha precisado qué tipo de artefacto fue el que causó la explosión, aunque si ha afirmado que fueron hallados restos de pólvora en el lugar de la detonación. EFE/Asunción