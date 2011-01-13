La Policía Nacional española desarticuló una red de narcotraficantes que operaba en Almería (sur de España) y Madrid, y que introducía en este país cocaína procedente de Colombia, en una operación que se ha saldado con la detención de 8 personas de ambas nacionalidades.

En la operación se han realizado 5 allanamientos y se han decomisado 4,2 kilogramos de cocaína, además de armas de fuego, adulterantes y anabolizantes, informaron hoy fuentes de la Comisaría Provincial de Almería.

La investigación comenzó hace varios meses con la identificación de varias personas de la organización que vendían la droga a pequeños traficantes en Almería.

Las pesquisas permitieron detectar a otras 2 personas situadas en un escalón superior de la organización, uno de los cuales contaba en exclusiva con los contactos necesarios para adquirir la cocaína en Madrid a fin de distribuirla posteriormente en Almería.

Para la introducción de la cocaína la organización utilizaba personas que se hacían pasar por turistas para viajar en avión a Sudamérica, con el objetivo de adquirir la droga y luego hacerla llegar a España.

Con este método, la organización trató de introducir 2,5 kilogramos de cocaína el pasado 24 de diciembre, con la creencia de que habría menos controles policiales por ser Nochebuena.

No obstante, agentes del grupo de estupefacientes del Aeropuerto Madrid-Barajas interceptaron y arrestaron a un ciudadano español procedente de Colombia, en un vuelo vía Fráncfort (Alemania), al que le fue incautada la droga, que estaba repartida en 6 bolsas recubiertas de papel de calco y goma espuma, y ocultas en el interior de una maleta.

Fue detenido un ciudadano colombiano que actuaba en la terminal de llegadas para organizar el trayecto de los 'correos humanos'. EFE