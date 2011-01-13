VANDERLEI ALMEIDA/AFP AFP

Las lluvias que castigan desde hace una semana al sureste de Brasil se ensañaron ayer con la región montañosa del estado de Río de Janeiro, donde causaron al menos 257 muertos, decenas de desaparecidos y dejaron bajo el lodo barrios enteros, situación que las autoridades calificaron de 'crítica'.

Las fuertes lluvias, que afectan al estado de Río de Janeiro cada enero desde hace años, golpearon ayer con fuerza a la localidad serrana de Teresópolis, a 91 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro, donde han sido confirmadas 130 muertes, una cifra que puede aumentar a medida que avanzan las labores de rescate.

'Es la mayor catástrofe en la historia de Teresópolis', fundada en 1891, declaró el secretario del Ambiente del estado de Río de Janeiro, Carlos Minc, una afirmación en la que coincidió el alcalde de esa localidad, Jorge Mário Sedlacek, quien apuntó que el rescate deberá continuar durante algunos días.

'No hubo distinción entre pobres y ricos a la hora de caerse las casas. Se vino todo abajo', declaró a medios locales una mujer que logró escapar del derrumbe de la vivienda que ocupaba en la ladera de un cerro en Teresópolis.

Los temporales que comenzaron a caer durante la noche del martes también causaron desastres en las vecinas Nova Friburgo, Petrópolis e Itaipava, todas localidades de intrincada topografía en las que los muertos por las lluvias superan el centenar.

Sólo en Nova Friburgo, donde un gimnasio ha comenzado a ser usado como morgue, la Defensa Civil situó en 97 el número de muertos a causa de las lluvias.

Tres de las víctimas eran miembros de un equipo de bomberos que participaba en los rescates y fueron sepultados por los escombros de un pequeño edificio que se vino abajo. EFE

Rousseff hará un sobrevuelo

Dilma Rousseff, según fuentes oficiales, viajará hoy hacia Río de Janeiro para sobrevolar las zonas afectadas y discutir nuevas medidas de apoyo a la población con las autoridades locales.

La presidenta se comprometió a enviar 'toda la ayuda disponible' en forma urgente y ha decidido liberar unos 700 millones de reales (412 millones de dólares) del presupuesto nacional para atender la emergencia.

Asimismo, Defensa Civil ha comenzado a recaudar ayuda para enviar a las zonas del desastre, en las que se calcula que más de un millar de personas debieron dejar sus hogares y han sido abrigadas en forma precaria en locales municipales y escuelas.