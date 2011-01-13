En sus esfuerzos por aclarar lo que hizo el acusado justo antes de irrumpir en un acto de la congresista Gabrielle Giffords y disparar contra 20 personas, de las que seis murieron, la policía descubrió que tuvo tiempo de ir dos veces al supermercado y protagonizar un encontronazo con la autoridad y una persecución por el desierto.

Loughner fue detenido a primera hora de la mañana (7:30 hora local, 9:30 hora de Colombia) por haberse pasado un semáforo en rojo cuando volvía de comprar en unos grandes almacenes, según explicó a la prensa local el capitán de la oficina del sheriff del condado de Pima, Chris Nanos.

El agente que le detuvo, que pertenecía al cuerpo local de preservación de la vida salvaje, le quitó la licencia de conducir y el registro de su vehículo, pero al no encontrar ninguna multa previa que le llamara la atención, lo dejó marchar sin inspeccionar el vehículo.

El hombre, de 22 años, regresó entonces a su casa, se dirigió a uno de los vehículos familiares y sacó una gran bolsa negra del maletero, según explicó el sheriff del condado, Clarence Dupnik.

Su padre, Randy, salió de la casa y le preguntó qué había en la bolsa, pero Loughner no respondió y salió corriendo. Randy se metió en su camión y persiguió a su hijo, pero él escapó hacia el desierto.

A partir de ese momento, Loughner no volvió a ser visto hasta el momento del tiroteo, a las puertas de un supermercado al que llegó en taxi.

Las autoridades de Tucson también están tratando de averiguar cómo Loughner, una persona de familia humilde y salario bajo, consiguió el dinero para hacerse con el arma y los dos cartuchos extra de munición que llevó al lugar del crimen.

Nanos reveló además que en la carta que encontraron el lunes en casa de Loughner, en la que la propia Giffords le agradecía su asistencia a un acto en 2007, estaban escritas con bolígrafo las palabras 'Muere, perra' y 'muere, policía'.

Loughner, detenido sin posibilidad de fianza, se enfrenta a cinco cargos por sus ataques a personas que ostentan cargos públicos, dos de ellos de asesinato en primer grado y otros tres de intento de asesinato.