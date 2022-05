Las carreras con mayor proyección en Colombia

Los cambios recientes a nivel mundial han influido también en las profesiones, reforzando la importancia y necesidad de algunas e incluso proyectándolas más. “Medicina, Enfermería, Psicología, Nutrición y Fisioterapia, van a tener una demanda laboral muy grande e importante en los próximos años”, asegura Joachim Hahn, vicerrector académico de la Universidad del Norte.

Referente a los temas ambientales, el catedrático cree que van a tener un interés muy grande en los gobiernos, en las corporaciones y en las agencias multilaterales, profesiones como Ingeniería Ambiental, Economía Ambiental y Derecho Ambiental. “Todo ese campo interdisciplinario que tiene que ver con el ambiente, la ecología, la biodiversidad, el cambio climático y la geología, va a tener una gran demanda”, afirma Joachim Hahn.

Para Adriana Uribe Urán, vicerrectora académica de la Universidad Sergio Arboleda, sede Barranquilla, claramente los últimos tiempos han dado realce a profesiones novedosas como el marketing y los negocios internacionales, a los negocios digitales y al diseño digital entre otras, por su gran conexión con el entorno digital tan vigente en la pospandemia.

Pero señala sin duda que otras profesiones de tradición como lo son Derecho, Psicología y Comunicación Social siguen siendo muy pertinentes y por lo tanto de alta demanda por la necesidad de los servicios que sus profesionales prestan a la sociedad.

Andrea Morales Jiménez, Coordinadora de Comunicaciones de la Corporación Universitaria Reformada, UniReformada, indicó al respecto que Colombia es un país que en gran medida elige a qué necesidades atender a término educativo acorde al mercado, aunque hablemos también de instituciones universitarias públicas.

Agregó que el país tiene una orientación que se me mantiene desde junio de 2020, justo en la primera fase del confinamiento de la pandemia a tomar una posición similar a los procesos de escolaridad de Estados Unidos, aunque ni la economía local ni las condiciones psicosociales o socioeconómicas sean iguales, dentro de estas variables y complementado con los exhaustivos reportes de la National Association for Colleges and Employers (NACE) de Estados Unidos, Colombia perfila por Administración de Empresas o negocios a su vez como por Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Contaduría y Economía.

“Un elemento interesante es que Economía es una carrera también muy bien aspectada con un perfil polivalente y los jóvenes colombianos no encuentran con mayor facilidad en dichos espacios, por ende la experiencia laboral se anula o se deriva a otro punto porque las contrataciones o la continuidad de procesos investigativos son reducidos en el campo; y sin embargo son vitales como nadie en cualquier organización”, explica Andrea Morales.

CON Acreditación internacional

En 2021, el programa de Enfermería obtuvo uno de los logros más importantes en su historia: la acreditación por parte de la ACEN -The Accreditation Commission for Education in Nursing-, organismo adscrito al Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE) y al Consejo de Acreditación de Educación Superior (CHEA). Un respaldo que ratifica la excelencia en la formación de los estudiantes y que beneficia también a la comunidad de egresados del programa.

Hernando Baquero, decano de la División de Ciencias de la Salud, dice que “es un hecho histórico para la universidad y para el país que un programa de enfermería de pregrado en Colombia obtenga esta certificación por parte de una institución internacional, como lo es la ACEN”, destacó.

Programas que se renuevan para responder a las necesidades de la sociedad

Los programas de Enfermería, Música y Licenciatura en Educación de la Universidad del Norte se han renovado recientemente para garantizar su calidad académica y su pertinencia con los intereses de los jóvenes de la región y las exigencias del mercado laboral. La amplia oferta de programas de pregrado y licenciaturas de la institución se sustenta en profesores de calidad, un campus verde con los mejores estándares de excelencia y certificaciones nacionales e internacionales que avalan la idoneidad académica.