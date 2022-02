Kiko Fernández de Castro: “Coronó” durante la pandemia

Mientras muchas personas decidieron reducir o cerrar sus empresas durante la pandemia, el odontólogo especialista en Rehabilitación Oral Carlos Fernández de Castro decidió expandirse. En 2020 contaba con una clínica de 240 metros cuadrados y 28 empleados y, ahora, con una de 450 metros y 48 empleados. “Fueron meses complicados porque yo sentía que no podía abandonar a esas 28 personas ni a sus familias. Durante 6 meses les seguí pagando a todos, no tuve que sacar a nadie, así la clínica no estuviera funcionando al cien. Durante los primero días, cuando no entendíamos bien qué estaba pasando, atendía yo sólo, junto con una auxiliar, a aquellos pacientes que me llamaban desesperados por algún dolor. Poco a poco, los demás se fueron reintegrando y en diferentes horarios. Lo bueno es que para nosotros los odontólogos el tema de los protocolos de bioseguridad no es algo nuevo, así que ya estábamos acostumbrados a trabajar así”, explica este barranquillero graduado del colegio Parrish y de la Universidad Javeriana, en Odontología y Rehabilitación Oral.

Desde que conoció a Thalma Galindo, odontopediatra, su esposa desde hace 25 años y madre de sus 3 hijos, Carlos tuvo claro que quería construir con ella no sólo una familia sino la clínica mas avanzada en odontologia de Barranquilla. “Siempre tuvimos la visión de que no queríamos trabajar solos, cada uno encerrado en su consultorio y en su especialidad, sino que queríamos armar un equipo que reuniera todas las especialidades odontológicas para que nuestros pacientes encontraran todo en un solo espacio”, continúa explicando su modelo de atención. Empezaron los dos, en un consultorio de 35 metros cuadrados.