¿Un nuevo signo zodiacal? : NASA explicó sobre la constelación de Ofiuco

Las historias de la antigua Babilonia hablaban de 12 signos y no de 13, por lo que decidieron dejar fuera a Ofiuco. Una constelación que, en el momento de la forja del mito del zodiaco, no era visible, pero hoy sí lo es. Tal y como indicó la NASA en 2020. La explicación es sencilla: más de 3.000 años después de que los babilonios crearan el horóscopo, el eje de la Tierra no es el mismo.