Conozca lo que dice su horóscopo para este lunes 19 de septiembre

Intención de la semana

Nunca dudes del poder del universo y la manifestación, cuando crees en algo y le destinas toda tu energía a eso que sientes, pronto se convierte en una realidad. Esta semana haz el ejercicio de visualizarte siendo la persona que quieres ser y logrando lo que quieres lograr, ponle toda la intención y deja que el universo actúe, él no decepciona.

Tu energía

Te contagias de la energía de los demás, por eso, esta semana procura rodearte de personas que te alegren y saquen tu mejor versión, verás cómo eso puede influir en tu mood.

Conexiones del corazón

Te estás sintiendo alejada de una persona muy importante para tí, pero es importante que entiendas que los tiempos cambian y cada persona tiene obligaciones diferentes. Eso no significa que no sean amigas, que su amistad haya cambiado o que estén alejadas, simplemente debes entender que a veces los tiempos no cuadran, pero no te preocupes, querida capricornio, su amistad sigue muy fuerte.