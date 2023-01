A Géminis, Tauro y Capricornio no les irá bien en el amor, según astrólogo

De acuerdo con los astrólogos, los Capricornio están altamente motivados por el éxito y como son un signo de tierra, por lo general el triunfo tiene que ver con lo material y con metas claras y objetivas.

Teniendo en cuenta ello, si sienten que su pareja no los apoya o no se proyectan para tener un mejor futuro, seguramente podrían tomar la decisión de terminar su relación para no conformarse con lo que ya tienen sino continuar con sus objetivos teniendo el apoyo que quieren.