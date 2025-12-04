Mhoni vidente dio sus predicciones para este jueves 4 de diciembre para los 12 signos del zodiaco.

Paso a paso para hacer farolitos el Día de las Velitas

‘Vaya Navidad’, una comedia emotiva con un elenco de lujo

Mapache se “emborracha” en una licorería y es hallado dormido en el baño

El día llega con una energía que invita a la reflexión, la acción consciente y la conexión con quienes nos rodean. Es un día para equilibrar emociones, tomar decisiones importantes y aprovechar oportunidades que se presentan de manera inesperada.

Indica que cada signo sentirá de manera distinta esta vibración, así que preste atención a las señales y fluya con la intuición y la creatividad.

Indica que cada signo sentirá de manera distinta esta vibración, así que preste atención a las señales y fluya con la intuición y la creatividad

Aries

Hoy sientes un impulso de acción y energía que puede ayudarte a resolver asuntos pendientes. Es un buen día para tomar decisiones audaces, pero procura pensar antes de lanzarte, porque la impulsividad puede jugarte en contra. Las relaciones cercanas se beneficiarán si escuchas más de lo que hablas; alguien puede sorprenderte con un consejo valioso.

Tauro

La estabilidad y la calma que tanto valoras se ven favorecidas hoy. Podrías sentirte más introspectivo, reflexionando sobre lo que realmente quieres en tu vida personal y profesional. Es un buen momento para reorganizar tus prioridades y enfocarte en proyectos que te den satisfacción a largo plazo. También puede aparecer una oportunidad económica inesperada.

Géminis

Tu mente está ágil y curiosa, lo que te hace excelente para resolver problemas y comunicarte. Sin embargo, cuidado con dispersarte demasiado: prioriza lo más importante. En el amor, alguien cercano puede mostrar un gesto de afecto que fortalece la conexión. Es un día propicio para aprender algo nuevo o iniciar un pequeño proyecto creativo.

Cáncer

Las emociones están a flor de piel, pero eso no es necesariamente negativo. Hoy puedes conectar profundamente con tus sentimientos y los de los demás, lo que te permite resolver malentendidos y fortalecer vínculos. La familia o los amigos cercanos juegan un papel importante; un gesto de apoyo puede cambiar la dinámica para mejor.

Leo

Tu carisma y liderazgo están en su punto máximo hoy. Es un buen día para mostrar tu talento y tomar la iniciativa en proyectos o reuniones. No obstante, procura no ser demasiado dominante; escuchar a los demás también traerá beneficios. En lo personal, alguien cercano puede buscar tu consejo o admiración, lo que te hará sentir valorado.

Virgo

El orden y la planificación son tus aliados. Hoy es un día excelente para organizar tareas pendientes, hacer listas y establecer estrategias claras. Tu mente analítica te ayudará a tomar decisiones acertadas, especialmente en temas financieros o laborales. No olvides descansar y cuidar tu salud, que también merece atención.

Libra

La armonía y las relaciones son el enfoque del día. Puedes sentir la necesidad de equilibrar tu vida personal y profesional. Es un momento excelente para negociar, reconciliar diferencias o simplemente disfrutar de momentos agradables con seres queridos. El arte, la música o actividades creativas te darán satisfacción y paz interior.

Escorpio

La intensidad emocional es fuerte hoy, y tu intuición te guiará en asuntos importantes. Es un buen momento para explorar emociones profundas y cerrar capítulos que ya no sirven. En el trabajo o proyectos personales, tu enfoque puede abrir puertas inesperadas si confías en tu instinto. La sinceridad en tus relaciones será clave.

Sagitario

Tu espíritu aventurero y optimista está activo. Es un día ideal para explorar nuevas ideas, aprender algo diferente o planear un viaje o actividad emocionante. Sin embargo, evita comprometerte a más de lo que puedes manejar; la impulsividad puede traer pequeños obstáculos. En el amor, la espontaneidad será bien recibida.

Capricornio

La disciplina y la paciencia son tus grandes aliados. Puedes avanzar significativamente en metas a largo plazo si mantienes el enfoque y evitas distracciones. También es un buen día para evaluar tus finanzas y hacer ajustes que te den seguridad. En lo personal, mostrar vulnerabilidad con alguien de confianza fortalecerá la relación.

Acuario

La creatividad y la originalidad marcan tu día. Tienes la capacidad de ver soluciones donde otros ven problemas. Es un buen momento para expresar tus ideas o iniciar proyectos innovadores. Socialmente, alguien podría sorprenderte con una propuesta inesperada o un encuentro enriquecedor. Mantén la mente abierta.

Piscis

La sensibilidad y la intuición guían tus decisiones. Es un día para conectar con tus emociones, cuidar de ti mismo y también apoyar a quienes lo necesitan. La meditación, la música o actividades que te inspiren te ayudarán a mantener el equilibrio. En lo profesional, alguien valorará tu empatía y creatividad, lo que puede abrir puertas.