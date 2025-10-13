La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para los 12 signos del zodiaco para este lunes festivo 13 de octubre.

La pitonisa le brindó revelaciones poderosas en tema de salud, economía, amor y trabajo. Indica que este día todo se alinea para reconciliarse y no desaprovechar oportunidades.

Aries

Tendrás energía para emprender nuevos proyectos o darle impulso a algo que tenías pendiente. Evita dispersarte demasiado.

Números de la suerte: 5, 17, 28

Tauro

Hoy el enfoque está en tus relaciones cercanas. Busca equilibrio entre dar y recibir; evita cargar con responsabilidades ajenas.

Números de la suerte: 3, 14, 26

Géminis

La comunicación se potencia: excelentes oportunidades para dialogar, negociar o aclarar asuntos pendientes.

Números de la suerte: 8, 19, 31

Cáncer

Tu mundo emocional puede sentirse agitado. Tómate momentos de silencio para reconectarte contigo y reconocer lo que sientes.

Números de la suerte: 2, 15, 24

Leo

Tu carisma brilla, pero será importante mantener la humildad. Puedes inspirar a otros hoy con tu energía.

Números de la suerte: 6, 20, 33

Virgo

Un día propicio para poner orden en lo cotidiano: tareas, espacios, organización mental. Eso te dará claridad.

Números de la suerte: 4, 13, 29

Libra

Tu búsqueda de armonía te lleva a valorar la comunicación en relaciones. Un ajuste con alguien cercano puede traer paz.

Números de la suerte: 7, 18, 30

Escorpio

Introspección y transformación están a la puerta. Hoy podrías descubrir algo profundo sobre ti o alguien importante.

Números de la suerte: 1, 22, 35

Sagitario

Tu optimismo te motiva a mirar hacia adelante. No descartes nuevas alianzas o ideas que surjan inesperadamente.

Números de la suerte: 9, 21, 32

Capricornio

Disciplina y constancia te ayudan a avanzar. Céntrate en tus objetivos de largo plazo más que en distracciones pasajeras.

Números de la suerte: 10, 23, 34

Acuario

Ideas frescas y visión innovadora te acompañan. Comparte tus pensamientos, podrían resonar con quienes te rodean.

Números de la suerte: 12, 25, 36

Piscis

La intuición tiene voz hoy. Confía en ella para orientarte en decisiones afectivas o situaciones que no se ven claramente.

Números de la suerte: 11, 16, 27