La reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este domingo 31 de agosto de 2025, asegurando que la jornada estará marcada por movimientos planetarios que invitan a actuar con decisión, revisar emociones y abrirse a nuevas oportunidades.

Según explicó, la energía lunar y la posición de varios astros influyen de manera directa en las dinámicas personales, profesionales y sentimentales de cada signo.

Aries

Entusiasmo para arrancar proyectos, aunque la recomendación es evitar la prisa y planear mejor los pasos.

Tauro

El día se presta para mejorar relaciones y resolver diferencias; la empatía será su mejor recurso.

Géminis

La atención se centra en la salud y en la necesidad de ajustar hábitos que aporten equilibrio.

Cáncer

La creatividad fluye y con ella posibles encuentros románticos o momentos de inspiración artística.

Leo

Las energías del hogar toman protagonismo; es ideal para hacer cambios que generen bienestar en la vida cotidiana.

Virgo

Buen momento para comunicar ideas y colaborar; la claridad mental favorece los estudios y proyectos compartidos.

Libra

Asuntos financieros en primer plano; la recomendación es planear y tomar decisiones con calma para garantizar estabilidad.

Escorpión

La confianza personal se fortalece; es un día para mostrar autenticidad y brillar en lo que se hace.

Sagitario

La introspección ayuda a replantear metas de vida y alinear acciones con lo que realmente importa.

Capricornio

El trabajo en equipo y las amistades serán clave; las redes de apoyo impulsan objetivos comunes.

Acuario

La carrera y los proyectos profesionales reciben un impulso importante; la innovación será el sello de la jornada.

Piscis

La búsqueda de conocimiento y nuevas experiencias se abre camino; la intuición marcará las decisiones correctas.