La reconocida astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este domingo 31 de agosto de 2025, asegurando que la jornada estará marcada por movimientos planetarios que invitan a actuar con decisión, revisar emociones y abrirse a nuevas oportunidades.
Según explicó, la energía lunar y la posición de varios astros influyen de manera directa en las dinámicas personales, profesionales y sentimentales de cada signo.
Aries
Entusiasmo para arrancar proyectos, aunque la recomendación es evitar la prisa y planear mejor los pasos.
Tauro
El día se presta para mejorar relaciones y resolver diferencias; la empatía será su mejor recurso.
Géminis
La atención se centra en la salud y en la necesidad de ajustar hábitos que aporten equilibrio.
Cáncer
La creatividad fluye y con ella posibles encuentros románticos o momentos de inspiración artística.
Leo
Las energías del hogar toman protagonismo; es ideal para hacer cambios que generen bienestar en la vida cotidiana.
Virgo
Buen momento para comunicar ideas y colaborar; la claridad mental favorece los estudios y proyectos compartidos.
Libra
Asuntos financieros en primer plano; la recomendación es planear y tomar decisiones con calma para garantizar estabilidad.
Escorpión
La confianza personal se fortalece; es un día para mostrar autenticidad y brillar en lo que se hace.
Sagitario
La introspección ayuda a replantear metas de vida y alinear acciones con lo que realmente importa.
Capricornio
El trabajo en equipo y las amistades serán clave; las redes de apoyo impulsan objetivos comunes.
Acuario
La carrera y los proyectos profesionales reciben un impulso importante; la innovación será el sello de la jornada.
Piscis
La búsqueda de conocimiento y nuevas experiencias se abre camino; la intuición marcará las decisiones correctas.