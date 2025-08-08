Este viernes, la energía cósmica favorece los nuevos comienzos, la transformación personal y la creatividad con el Portal 888.

Así lo señala la línea espiritual impulsada por el recordado astrólogo Walter Mercado y continuada por su sobrina Betty B. Mercado.

Indican que el movimiento de los astros anima a asumir retos con decisión, abrirse a oportunidades inesperadas y mantener una actitud positiva ante los cambios.

Aries

Firmeza y coherencia serán tus aliados. No retrocedas en lo decidido y mantente fiel a tus compromisos. Busca experiencias nuevas y rompe la rutina. Números: 37, 8, 46.

Tauro

Controla los impulsos y evita discusiones innecesarias. Actúa con prudencia, incluso si ceder momentáneamente es necesario. Números: 10, 17, 12.

Géminis

Reconoce tu valor y actúa desde la confianza. Lo que recibas espiritualmente debe transformarse en acciones reales. Números: 19, 8, 30.

Cáncer

La paciencia estará a prueba, así que busca estabilidad y evita conflictos. Tu carisma será tu mejor carta. Números: 25, 48, 31.

Leo

Día intenso en emociones. Sé cauteloso y selectivo con quién compartes tu tiempo e información. Números: 6, 1, 3.

Virgo

Supera obstáculos como siempre. Si hay retrasos en viajes o planes, no te frustres. Números: 40, 32, 1.

Libra

En el amor, deja que las cosas fluyan. El encuentro que esperas llegará sin presiones. Números: 7, 10, 40.

Escorpio

Atento a posibles engaños. Protege tu intimidad y fortalece vínculos importantes. Números: 35, 20, 19.

Sagitario

Aunque haya incertidumbre, mantén el optimismo. El hogar y la familia demandarán equilibrio. Números: 50, 13, 22.

Capricornio

Un reencuentro del pasado removerá emociones y te ayudará a enfrentar verdades pendientes. Números: 14, 2, 36.

Acuario

Cambios inesperados se avecinan. Sé flexible y no te precipites en decisiones importantes. Números: 19, 8, 15.

Piscis

Una preocupación encuentra solución, devolviéndote la tranquilidad y la libertad emocional. Números: 11, 5, 27.