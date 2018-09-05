Horóscopo de Leo para el Miércoles, 5 de Septiembre del 2018

Para los nacidos bajo el signo de Leo, los astros dicen: Buenas noticias sobre trabajo o finanzas le alegrarán el día. Un amigo podrá mostrarse algo celoso. No permita que esto le altere. . Eres Leo si naciste entre el 24 DE Julio y el 23 DE Agosto