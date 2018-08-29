Horóscopo de Aries para el Martes, 28 de Agosto del 2018

Para los nacidos bajo el signo de Aries, los astros dicen: Recibirá una linda invitación de un amigo. Tendencia a exagerar en su vida social. Posible plan de viaje por la noche. . Eres Aries si naciste entre el 21 DE Marzo y el 20 DE Abril