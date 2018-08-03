Horóscopo de Leo para el Viernes, 3 de Agosto del 2018

Para los nacidos bajo el signo de Leo, los astros dicen: Aunque podrían existir pequeñas dificultades para comunicarse en la pareja por la mañana, hacia la noche llegará la comprensión. . Eres Leo si naciste entre el 24 DE Julio y el 23 DE Agosto