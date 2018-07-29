Horóscopo de Géminis para el Domingo, 29 de Julio del 2018

Para los nacidos bajo el signo de Géminis, los astros dicen: Será la primera en aprovechar esa nueva oportunidad en el trabajo. No permita que los celos de sus compañeros se la arruinen. . Eres Géminis si naciste entre el 22 DE Mayo y el 21 DE Junio