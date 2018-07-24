Horóscopo de Leo para el Martes, 24 de Julio del 2018

Para los nacidos bajo el signo de Leo, los astros dicen: Posibilidad de viaje. En el hogar debería dedicarse a tareas menores que deben ser terminadas. Noche ideal para una cena romántica. . Eres Leo si naciste entre el 24 DE Julio y el 23 DE Agosto