Para los nacidos bajo el signo de Tauro, los astros dicen: Estará dispuesto a devolver un obsequio sorpresa de un admirador que no es de su agrado; asegúrese de hacerlo con tacto. . Eres Tauro si naciste entre el 21 DE Abril y el 20 DE Mayo
