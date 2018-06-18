Horóscopo de Aries para el Lunes, 18 de Junio del 2018

Para los nacidos bajo el signo de Aries, los astros dicen: Disfrute del presente, no permita que los recuerdos se conviertan en sentimentalismo. El pasado no es todo lo que aparenta ser.. Eres Aries si naciste entre el 21 DE Marzo y el 20 DE Abril