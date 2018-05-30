Horóscopo de Leo para el Miércoles, 30 de Mayo del 2018

Para los nacidos bajo el signo de Leo, los astros dicen: El descuido de alguien le desalentará. Pero no deje que esto sobrepase toda proporción. Recuerde que todos pueden tener un mal día. . Eres Leo si naciste entre el 24 DE Julio y el 23 DE Agosto