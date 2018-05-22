Horóscopo de Tauro para el Lunes, 21 de Mayo del 2018

Para los nacidos bajo el signo de Tauro, los astros dicen: Después de una mañana muy productiva, sus esfuerzos podrán menguar. Posible invitación sorpresa o encuentro con un conocido. . Eres Tauro si naciste entre el 21 DE Abril y el 20 DE Mayo