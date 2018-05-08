Horóscopo de Géminis para el Martes, 8 de Mayo del 2018

Para los nacidos bajo el signo de Géminis, los astros dicen: Posible sorpresa en el plano romántico. No será un buen momento en lo laboral. Tómese un descanso por la noche.. Eres Géminis si naciste entre el 22 DE Mayo y el 21 DE Junio