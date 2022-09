Justin Bieber canceló conciertos de su gira por problemas de salud

A pesar de que el artista canadiense ofreció seis conciertos en Europa y este lunes tuvo una presentación en el reconocido festival brasileño Rock in Río, se vio en la necesidad de informarle a sus fans que no podrá seguir con este tour mundial, que estaba previsto que continuara por algunos de los mayores recintos musicales de Suramérica, Asia, Australia y Europa.

“Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesitaba hacer de mi salud la prioridad en este momento, así que me voy a tomar un descanso de las giras por el momento. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar ", indicó Bieber en un comunicado.