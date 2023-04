Yuly Ferreira revela que perdió el bebé que estaba esperando con Fabián Ríos

Agregó que durante el periodo de duelo se ha planteado muchas preguntas, pero no ha encontrado respuestas a ninguna.

“¿Qué me faltó?, ¿qué no hice?, quisiera respuestas pero no hay, simplemente hay cosas que no tienen explicación, queremos controlarlo todo y, pues, así no funciona”, dijo y añadió que, a pesar de todo, se siente agradecida por haber tenido la oportunidad de llevar a su bebé en su vientre durante casi 10 semanas.