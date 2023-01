Harry acusó al príncipe William de haberlo golpeado tras intensa discusión

El artículo cita a Harry: “Dejó el agua, me llamó por otro nombre y luego vino hacia mí. Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rompió mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”.

Harry afirma que William lo instó a devolver el golpe, pero él se negó a hacerlo. William se fue pero luego regresó, “luciendo arrepentido” y se disculpó, según el artículo de The Guardian, citando el libro.