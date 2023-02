Taylor Lauther, actor de la saga Crespúsculo, enfrenta dismorfia corporal

“No pensaba que me veía tan mal. Me molestó y me dolió mucho” Expresó en el podcast.

En uno de sus últimos episodios, confesó tener problemas de autoestima después de los comentarios que ha recibido sobre su aspecto físico, dice haber sufrido de un trastorno dismorfofóbico corporal, según Mayo Clinic, esta enfermedad causa que las personas piensen y no dejen de pensar en el mínimo defecto físico que tienen.

Finalizo diciendo que ha podido mejorar sus problemas de autoestimas junto a su esposa que ha sido un apoyo para superar este proceso: “Para que mi cuerpo estuviera físicamente saludable primero necesité que mi mente se recuperara”.