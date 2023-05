A Tatiana Ángel, exconcursante de ‘Guerreros’, se le reventó una prótesis

La modelo y deportista Tatiana Ángel, reconocida nacionalmente por haber formado parte de uno de los equipos concursantes en el programa ‘Guerreros’, del ‘Canal 1’, recientemente sorprendió a sus seguidores con una peculiar y preocupante revelación que hizo respecto a su estado de salud a través de sus redes sociales.

De acuerdo con lo que mencionó por medio de un vídeo que subió a su cuenta oficial de Instagram, presentó un inconveniente con uno de sus implantes mamarios y, aunque fue enfática en decir que no se trata de un problema grave, es un asunto bastante serio.

“Les voy a contar un poquito para que no les pase a ustedes. Yo sí me hago exámenes de control, yo tengo antecedentes en mi familia de cáncer, así que, normalmente, anualmente me hago exámenes”, comenzó contando Tatiana.

Acto seguido, la modelo reveló que en su familia existen antecedentes de cáncer de mama, por lo cual, ella tiende a hacerse el respectivo exámen periódicamente. Según cuenta, llevaba tiempo sintiendo molestias en uno de sus senos y, aunque no hacía mucho se había examinado, decidió asistir nuevamente al médico para averiguar qué le estaba ocurriendo.

“Resulta que tengo una prótesis rota. Ya yo sabía, que hace mucho tiempo tenía que cambiármelas, pero estaba como procrastinando con todo este tema (...) no quería parar, pero cuando toca, toca”, contó la presentadora.

Respecto al motivo por el cual se le presentó dicho problema con el implante la deportista aseguró no saber, dado que últimamente no ha tenido accidentes ni ha sufrido golpes en esta zona del cuerpo.

“No me he caído, ni me he golpeado. Desde hace nueve meses no tengo nada de impacto, entonces no sé cómo pasó. Ya hablé con el doctor, ya tenía planeado operarme con él hace un ‘tiempito’ pero lo estaba aplazando”.