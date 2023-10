Silvestre reveló su lucha contra la adicción en Miami: “vomitaba y sudaba”

Dangond admitió que sus problemas con el alcohol comenzaron a manifestarse desde su álbum ‘Sigo Invicto’. A medida que la situación empeoraba, su esposa le propuso buscar ayuda profesional en un centro de adicciones. Sin embargo, el cantante decidió enfrentar su adicción por sí mismo, tomando una decisión determinante.

“Me acuerdo que me fui a tocar a Ocaña y eso daba vueltas en la cama, vomitaba, sudaba y ahí comencé: 'No tomo, no tomo, no tomo'. El mismo cuerpo me pedía, después dije no quiero volver a casa y me fui para Barranquilla, hablé con el doctor William Sánchez y me dio unos sueros que me ayudaban a metabolizar el cuerpo mucho más rápido para eliminar el alcohol", compartió Dangond sobre su proceso de recuperación.

La “prueba de fuego” para Silvestre llegó durante sus presentaciones en el Carnaval de Barranquilla, donde se comprometió a no ingerir bebidas alcohólicas, y logró cumplir su promesa. Después de esta experiencia, regresó a Miami y le dijo a su esposa: "Soy un hombre diferente".