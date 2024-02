Sebastián Yatra rompió el silencio: contó por qué terminó con Tini Stoessel

Cada vez más y más artistas exporta Colombia al mundo, hace tan solo algunos años los colombianos reconocidos internacionalmente eran pocos, sin embargo, cada vez son más los que sobresalen.

Entre esos muchos destacan cantantes como es el caso de Sebastián Yatra que ha llegado a tal punto que tuvo la oportunidad de cantar en la gala de los premios Óscar su canción ‘Dos oruguitas’, tema incluido dentro de la película de Disney ‘Encanto’.

Pero así como sus éxitos son aplaudidos y todos sus fanáticos los quieren escuchar, estos mismos también se interesan por su vida sentimental de la que ya ha hablado y expuesto sus relaciones con otras mujeres de la industria.

Recordemos que una de sus parejas fue la cantante y actriz argentina Tini Stoessel. Ambos confirmaron su relación con un beso durante una presentación en el Luna Park de Buenos Aires.

Pero el noviazgo de los dos cantantes no fue muy extenso, a mediados de 2020 pusieron fin a su relación y las dudas sobre a qué se debió la ruptura se sembraron entre sus miles de fanáticos alrededor del mundo.

Pero solo fue hasta este 2024 cuando el colombiano rompió sus silencio y decidió aclarar las dudas sobre las verdaderas razones por las que no continuó con la argentina en entrevista con la revista GQ México.

“Estaba atravesando mi fase de artista del momento, todo era muy público y no le dedicaba tiempo a otras cosas más allá de mi carrera. Quieres tener una vida personal, pero no quieres perder lo que has creado. Es difícil empezar a decirle a la gente que no eres un robot”, dijo.

El tiempo de pandemia, confinamiento que pasó en Medellín junto a su familia, le sirvió para reflexionar acerca de su vida “Fui dándome cuenta de situaciones de las que no quería formar parte. Te acostumbras a las personas, a las cosas y cuando no las tienes en tu vida sientes que estás solo. Muchas veces los cambios duelen”.

En cuanto a la relación que sostenía con Tini Stoessel, expresó: “Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista, pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso, sentí que perdía mi individualidad”.

Con respecto a los rumores sobre una infidelidad, Yatra dijo: “Nunca he abordado ese tema porque fue difícil. Danna y yo nunca intercambiamos mensajes de coqueteo en ningún momento. Sin embargo, creo que hoy aún hay gente que piensa que estuve con ella. Me convertí en el villano de la película, recibí muchas críticas”.

También recalcó que su relación con sus fanáticos es muy importante: “Me preocupa lo que piensa la gente. También me importa lo que es justo, correcto o incorrecto, y sentí que no lo merecía”, concluyó Sebastián Yatra.