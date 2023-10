Presentadora reveló que es sapiosexual: ¿De qué se trata?

La presentadora se encontraba entrevistando a la pareja Jorge Herrera y Amparo Conde, que se casarán luego de más de 40 años compartiendo juntos además de participar en diferentes producciones en la pantalla chica.

“Cuando veo a Jorge fue amor a primera vista. Pero lo que más me interesaba de él, era la forma como hablaba y lo que hablaba, que yo intuía que era algo muy importante, pero no entendía. A mí la inteligencia de Jorge es una de las cosas que me tiene enamorada”, comentó la actriz.