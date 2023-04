Cristina Hurtado reveló cuál es el nuevo trabajo del actor Josse Narváez

El artista tampoco ocultó su felicidad con los planes que tiene para su futuro y, por medio de sus redes sociales, expresó lo que siente por iniciar esta nueva etapa en su vida. “Hoy se empieza a materializar nuevamente un sueño, uno porque por el que he luchado y trabajado toda la vida, los que me conocen, los más cercanos, mi familia, los amigos, lo saben; sin embargo, el destino siempre se encargaba de ponerme en otros lugares que agradezco, y donde seguramente Dios me quería para cumplir sus propósitos divinos”, expresó.