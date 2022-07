Prosopagnosia: el trastorno que sufre Brad Pitt y le impide reconocer rostros

La prosopagnosia, se define como la incapacidad de reconocer las caras, tanto de personas conocidas, como de personas nuevas o entre rostros similares. Esta patología es un tipo de agnosia, es decir, una alteración de la percepción que impide reconocer la información sensorial que recibimos.

Este trastorno sólo se centra en el no reconocimiento de los rostros de conocidos, desconocidos o famosos. Cabe aclarar que estos pacientes recuerdan a las personas que le son conocidas, pero al verlas no las reconocen porque no comprenden el rostro que están viendo.

Según un artículo sobre prosopagnosia, publicado en StatPearls, el término fue definido y documentado en 1947 por primera vez por Joachim Bodamer, un neurólogo alemán, aunque este trastorno se conocía desde el siglo XIX.