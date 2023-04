Paola Turbay confesó que ‘el Tino’ Asprilla intentó conquistarla

Luego, procedió a intentar convencerla con regalos. Le dijo que le iba a dar un computador portátil que ella necesitaba para trabajar.

“Él llegó a Bogotá, me llamó del Tequendama y me dijo: ‘Le tengo su laptop’. Yo le respondí, ‘Yo no le voy a recibir esos regalos, eso es muy comprometedor’. (Él respondió): ‘Pues ahí se lo voy a dejar en la recepción, usted verá si lo recoge o no’, y nunca lo recogí, ahí debe estar todavía”, agregó entre risas.

Al parecer, a 'el Tino' Asprilla no le gustó que le hubiera rechazado el regalo y desistió de la conquista: “Yo creo que se enteró que no lo recogí porque no me volvió a llamar”, concluyó Paola Turbay.