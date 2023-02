Óscar Naranjo, de Protagonistas de RCN, rechazó dinero de Edwin Garrido

Ante esto Edwin Garrido otro de los participantes más recordados del show dijo que luego de ver el video de Óscar: "Yo lo llamé, hablé con él porque muchas personas me escribieron que querían darle ayudas económicas de varios ceros, y saben qué hizo, me bloqueo, yo ante Dios no puedo mentir".

Y añadió que "Óscar está tan claro con Dios que dijo: 'yo esto no lo hago para beneficiarme, espero el premio de Dios no el de la gente'. Él no quería que la gente pensara que él había hecho ese vídeo para beneficiarse y por eso me bloqueó porque no quería que yo le diera el teléfono a las personas que me habían dicho, Edwin dale el teléfono que le voy a ayudar, pero me decía que no, juradito", dijo.