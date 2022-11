Usted se ganó el rechazo de más de media Colombia: Natalia París a Margarita

A pesar de que el trino fue borrado por la modelo, alcanzó a ser visto por la actriz, por lo que no se quedó callada y decidió responderle: “Menos mal ya no soy La Mencha, un personaje que, a propósito, refleja la normalización de la injusticia social, el clasismo, el arribismo y el racismo. Me alegra que ya no me sigan queriendo por representar eso.

Asimismo, finalizó con el siguiente tweet: "Qué pesar que esta réplica sea un motivo para insultar a @NataliaParis_. Ella no fue ofensiva con su comentario. @DanielSamperO me ha contestado respetuosamente. Es todo lo que necesitamos. Que sobre los temas que van saliendo se pueda reflexionar”.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que París cuestiona en redes a Margarita, pues en el pasado ya lo había hecho por su apoyo al gobierno Petro.